Inter Venezia probabile formazione | Chivu cambia tutto sulle corsie

Inter Venezia probabile formazione. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare l’impegno di Coppa Italia contro il Venezia con un occhio rivolto alla delicata sfida di campionato contro il Como. I nerazzurri, pur non volendo sottovalutare la coppa, sono consapevoli di non poter più permettersi passi falsi in Serie A. Per questo motivo, il tecnico ha pianificato un massiccio turnover in ogni reparto. La strategia è chiara: non stravolgere il modulo o i ruoli, ma cambiare abbondantemente gli interpreti per preservare le energie in vista del weekend. Tra i pali, si vedrà il ritorno di Josep Martinez, un segnale importante per il portiere dopo il periodo difficile attraversato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

