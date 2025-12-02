Inter Venezia per Chivu è arrivata l’ora del turnover | doppia motivazione dietro alle sue scelte di formazione
Inter News 24 . Le ultimissime. Dopo aver superato le insidie delle ultime settimane e aver ritrovato il sorriso in campionato grazie alla vittoria esterna di Pisa, il calendario pone l’Inter di fronte a un impegno che, almeno sulla carta, appare decisamente più abbordabile. Domani sera, sotto i riflettori di San Siro, arriva il Venezia per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per Cristian Chivu, il tecnico rumeno che sta plasmando la nuova identità della squadra, questa sfida non rappresenta una semplice parentesi infrasettimanale da sbrigare, ma un banco di prova strategico di fondamentale importanza per la gestione della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
