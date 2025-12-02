Inter Venezia le probabili scelte di Chivu sulla sfida di Coppa Italia contro i lagunari | attesa finita per lo spagnolo?

Inter News 24 Inter Venezia, Chivu prepara un ampio turnover e valuta diverse rotazioni: cosa filtra sulla prossima gara dei nerazzurri. Salvo cambi dell’ultimo minuto, domani sera contro il Venezia ci sarà il ritorno in porta di Pepo Martinez. Per lo spagnolo si tratterà della terza presenza stagionale, dopo quelle contro Sassuolo e Cagliari, ma anche della prima volta in campo da quel drammatico 29 ottobre, quando – mentre si stava recando verso la Pinetina – ha investito e ucciso un uomo di 81 anni su una carrozzina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’anziano a invadere la carreggiata, circostanza che alleggerisce il quadro delle responsabilità, ma non la difficoltà emotiva della vicenda. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, le probabili scelte di Chivu sulla sfida di Coppa Italia contro i lagunari: attesa finita per lo spagnolo?

