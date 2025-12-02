Inter Venezia focus sui lagunari | la squadra di Stroppa arriva a San Siro con tre vittorie consecutive

Inter News 24 Inter Venezia, tutte le informazioni e i dettagli sull’avversario dei nerazzurri: modulo, stato di forma, uomini chiave e precedenti. Il Venezia sbarca a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia con il morale alto e una striscia aperta di risultati che certifica il buon lavoro di Giovanni Stroppa, tecnico subentrato nell’estate 2025. I lagunari hanno conquistato l’accesso agli ottavi superando due turni: prima il Mantova, travolto 4-0 grazie alle doppiette di Doumbia e John Yeboah; poi l’ Hellas Verona, eliminato ai rigori dopo una gara combattuta. In campionato il Venezia occupa il quinto posto in Serie B con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, focus sui lagunari: la squadra di Stroppa arriva a San Siro con tre vittorie consecutive

