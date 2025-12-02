Inter News 24 . Le idee sulla formazione per la sfida di Coppa Italia. La marcia di avvicinamento dell’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia è segnata da un grosso punto interrogativo che aleggia sul reparto offensivo. La sfida di domani sera a San Siro contro il Venezia rappresenta un crocevia importante per la stagione dei nerazzurri, che vogliono onorare la competizione e dare spazio a chi ha giocato meno. Tuttavia, i piani di Cristian Chivu, tecnico della Beneamata, sono complicati dalle condizioni fisiche di Ange-Yoan Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Venezia, Chivu si porterà quel dubbio fino a domani: ecco di che si tratta