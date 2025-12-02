Inter multa di 5.000 euro per la società | il motivo

Inter. Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni economiche e disciplinari relative alla 13ª giornata di campionato, e tra i club colpiti figura anche l’ Inter. La società nerazzurra è stata raggiunta da una multa di 5.000 euro per la condotta dei suoi sostenitori durante la trasferta di Pisa. Il provvedimento è stato inflitto a causa di manifestazioni verbali offensive e denigratorie rivolte alla tifoseria avversaria. La sanzione pecuniaria è specificatamente legata al comportamento tenuto dai tifosi interisti al 40° minuto del match in questione. In quell’istante, i sostenitori si sono resi responsabili di intonare cori denigratori che sono stati ritenuti offensivi e lesivi dell’immagine della tifoseria rivale, portando così all’intervento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it