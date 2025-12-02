Inter Materazzi | Ecco perché il Milan è tornato a vincere i derby Anche meritatamente

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter per 10 stagioni (2001-2011) ha parlato anche del derby di Milano del 23 novembre contro il Milan, vinto dai rossoneri di Massimiliano Allegri, a 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni integrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, Materazzi: “Ecco perché il Milan è tornato a vincere i derby. Anche meritatamente”

Approfondisci con queste news

Ogni riferimento è "puramente casuale"... bmbr.cc/2lpxz2n #Materazzi #Inter Vai su X

Materazzi senza giri di parole: «Se l’Italia non va ai Mondiali, qualcuno dovrà dire che non è capace» Si riferisce (chiaramente) a Gravina. A Sky Sport: «Abbiamo tutto per andare ai Mondiali, in caso contrario bisogna cambiare qualcosa. Inter? Chiunque capi - facebook.com Vai su Facebook

Materazzi: “Ecco perché il Milan batte l’Inter dopo 7-8 derby persi. Chivu? Dal Mondiale sta…” - Il difensore Marco Materazzi, intervistato da Sky Sport, ha parlato del derby e del momento dell'Inter e del lavoro di Chivu ... Segnala msn.com

Materazzi infiamma il derby: “Inter più forte, vi dico come finirà”, poi su Chivu e la Thu-La - Materazzi parla a La Gazzetta dello Sport del derby Inter Milan e indica Barella, Bastoni e Dimarco come simboli dell’interismo. Da spaziointer.it

L'incubo di Materazzi: "Il Milan vince due trofei senza meritare e l'Inter chiude la stagione senza titoli..." - Marco Materazzi è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010, che sogna di rivivere da tifoso in questa stagione. Secondo calciomercato.com

Stasera Inter-Milan, Materazzi: "Lautaro? Speriamo si sia tenuto i gol per la finale..." - Parla così Marco Materazzi, presente a Riyadh in occasione della finale di Supercoppa Italiana (in programma ... Scrive tuttomercatoweb.com

Domani a Milano Materazzi e Ambrosini giocano... in anticipo Juve-Inter e Milan-Bologna - In passato Matrix e Ambro sono stati protagonisti (e avversari) di tanti derby, mentre adesso sono apprezzati opinionisti oltre che ambassador della Lega Calcio Serie A. Come scrive gazzetta.it

Inter-Milan:|Materazzi in curva - Marco Materazzi assisterà al derby della Madonnina tra Inter e Milan in curva Nord, se farà in tempo ad arrivare a San Siro prima del ... Come scrive calciomercato.com