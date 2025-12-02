Inter Marotta forte su un obiettivo in difesa | Mlacic nel mirino

La sessione di calciomercato invernale si avvicina sempre di più e l’Inter che non ha mai smesso di guardarsi attorno è pronta a anticipare la concorrenza per portarsi a casa obiettivi utili alla squadra di Cristian Chivu, soprattutto in ottica difesa. È proprio lì, infatti, che la formazione nerazzurra sta peccando, nonostante l’arrivo di Akanji e la stabilità di Bastoni. Marotta, dunque, anche in vista del possibile addio di Acerbi e de Vrij al termine della stagione, vorrebbe tutelarsi acquistando un centrale di prospettiva. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube, il presidente Marotta sarebbe finito sulle tracce di Branimir Mlacic, giovane classe 2007, attualmente in forza nell’ Hajduk Spalato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Marotta forte su un obiettivo in difesa: Mlacic nel mirino

