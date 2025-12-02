Inter Marotta ci riprova per il vecchio pallino di mercato | sarà lui l’erede di Sommer?

L’ Inter continua a pensare al futuro della porta. Sono tanti i nomi finiti al centro dell’interesse nerazzurro: negli ultimi giorni, Marotta e Ausilio sarebbero tornati sulle tracce di un vecchio pallino di mercato. Si tratta di Guglielmo Vicario. Con le incognite legate al futuro di Yann Sommer e Josep Martínez, la società sta ripercorrendo piste già battute negli ultimi anni. Il portiere del Tottenham, seguito a lungo prima del trasferimento di André Onana al Manchester United, è tornato una possibilità concreta. L’interesse è vivo e i dirigenti nerazzurri considerano il profilo all’altezza della porta nerazzurra. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, Marotta ci riprova per il vecchio pallino di mercato: sarà lui l’erede di Sommer?

