Inter Como i pronostici del podcast di Sabatini e Zazzaroni | ecco cosa hanno detto i giornalisti sulla sfida

Inter News 24 Inter Como, nel podcast Numer1 arrivano previsioni opposte: tra goleada nerazzurra, pareggio e colpo esterno del Como firmato Paz. Nel nuovo episodio del podcast Numer1 si è acceso il dibattito sulla prossima giornata di campionato, che vedrà a San Siro l’appuntamento tra l’Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fàbregas, una sfida particolarmente attesa viste le ambizioni di entrambe le squadre. Tra previsioni forti e pronostici inaspettati, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno offerto visioni nettamente contrastanti. Il primo a esporsi è stato Sandro Sabatini, che ha aperto la discussione con un commento sorprendente fuori dal tema principale: « Posso dire una cosa? Nico Paz dal vivo è una cosa inimmaginabile ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, i pronostici del podcast di Sabatini e Zazzaroni: ecco cosa hanno detto i giornalisti sulla sfida

Argomenti simili trattati di recente

Nico Paz accostato nuovamente all'Inter? Romano spiega quale sarà il futuro del talento del Como - facebook.com Vai su Facebook

? Cesc Fabregas' Como side are UNBEATEN in 12 matches! ? ? 1-1 draw vs Genoa 2-1 win vs Fiorentina 3-0 win vs Sassuolo ? 1-1 draw vs Cremonese ? 1-1 draw vs Atalanta 2-0 win vs Juventus ? 0-0 draw vs Parma 3-1 win vs Hella Vai su X

Inter-Como, Cruciani: “3-0, Bonny”. Zazzaroni: “Chivu non vince”. Sabatini dà pronostico clamoroso - Al Numer1 si pronosticano i risultati della prossima giornata di campionato: in programma c'è la sfida tra l'Inter e il Como ... Scrive msn.com

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Come finiranno Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e Inter-Milan" - Nella puntata di Deejay Football Club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati nelle previsioni della dodicesima giornata di Serie A. Segnala msn.com

Come finirà Napoli-Atalanta? I pronostici di Caressa e Zazzaroni - Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante 'Deejay Football Club' su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i ... Lo riporta tuttonapoli.net

Pronostico Como-Inter, analisi e quote sulla sfida - Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori. Segnala tuttomercatoweb.com

Pronostici Psg Inter/ Le quote e le previsioni sulla finale di Champions League (oggi 31 maggio 2025) - Pronostici Psg Inter: le quote e le previsioni sulla finale di Champions League, transalpini leggermente favoriti all'Allianz Arena di Monaco. Si legge su ilsussidiario.net