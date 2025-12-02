Inter caccia al dopo Sommer | Ausilio pesca dalla Premier League

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter. Archiviata la vittoria per 2-0 contro il Pisa, per i nerazzurri è tempo di prepararsi al meglio per la prima gara di questo mese di dicembre. Stiamo parlando del match con il Venezia, in programma domani mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per strutturare al meglio la prossima sessione di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio desidera regalare a Cristian Chivu un nuovo portiere, in grado di prendersi da subito la maglia da titolare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

