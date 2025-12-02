Insulti razzisti nella gara di basket Asciano multato e squalificato Incontro perso per il Poggibonsi

Siena, 2 dicembre 2025 – Omologato il risultato della sfida (78-52) per i padroni di casa, arriva la “squalifica del campo per una gara per comportamenti commessi con finalità di discriminazione razziale” e una “ammenda di 270 euro per offese del pubblico a un tesserato ben individuato (circostanza aggravante) e per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara”. È la decisione del giudice sportivo su Asciano-Poggibonsi, match di basket del campionato di DR1 (Serie D), conclusosi a circa 3’ dalla sirena finale per l’abbandono del campo da parte della squadra valdelsana. Il motivo? Poggibonsi denuncia cori di stampo razziale nei confronti di Vithor Juliatto, giocatore di origini brasiliane e unico extracomunitario in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Insulti razzisti nella gara di basket”. Asciano multato e squalificato. Incontro perso per il Poggibonsi

