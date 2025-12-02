Installazione artistica giocosa dedicata ai pensionati in fila alle poste centrali
Una serie di pupazzetti piccoli e coloratissimi, tutti perfettamente in fila, che si dirigono all’ufficio postale di corso Vittorio. È una simpatica installazione artistica, un’idea per rappresentare i pensionati in fila, in attesa di ritirare la pensione alle poste centrali.Un’idea ironica, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
