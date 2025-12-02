Installazione artistica giocosa dedicata ai pensionati in fila alle poste centrali

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di pupazzetti piccoli e coloratissimi, tutti perfettamente in fila, che si dirigono all’ufficio postale di corso Vittorio. È una simpatica installazione artistica, un’idea per rappresentare i pensionati in fila, in attesa di ritirare la pensione alle poste centrali.Un’idea ironica, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

installazione artistica giocosa dedicataInstallazione artistica “giocosa” dedicata ai pensionati in fila alle poste centrali - Un’idea ironica, che colora la città in una fredda mattinata di fine autunno, nel giorno di ritiro della pensione, in cui i tanti beneficiari si affollano agli sportelli postali ... Lo riporta ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Installazione Artistica Giocosa Dedicata