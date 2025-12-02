inseguimento e paura a rovezzano arrestato uomo di 37 anni

Firenze, 2 dicembre 2025 – Un inseguimento degno di un film, un arresto per un uomo di 37 anni di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine. È quanto accaduto nel quartiere fiorentino di Rovezzano lo scorso 28 novembre, durante un servizio coordinato dei carabinieri del nucleo radiomobile contro lo spaccio di stupefacenti. L'uomo, secondo quanto appreso, era stato notato mentre sostava con una bicicletta elettrica all'esterno della corte del supermercato Esselunga di via del Gignoro. Ancora una volta i supermercati sono al centro di problematiche: poche ore fa c'è stata l' aggressione a una cassiera in via di Novoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

