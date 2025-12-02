Inseguimento e paura a Rovezzano arrestato uomo di 37 anni

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 2 dicembre 2025 – Un inseguimento degno di un film, un arresto per un uomo di 37 anni di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine. È quanto accaduto nel quartiere fiorentino di Rovezzano lo scorso 28 novembre, durante un servizio coordinato dei carabinieri del nucleo radiomobile contro lo spaccio di stupefacenti. L'uomo, secondo quanto appreso, era stato notato mentre sostava con una bicicletta elettrica all'esterno della corte del supermercato Esselunga di via del Gignoro. Ancora una volta i supermercati sono al centro di problematiche: poche ore fa c'è stata l' aggressione a una cassiera in via di Novoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

inseguimento e paura a rovezzano arrestato uomo di 37 anni

© Lanazione.it - Inseguimento e paura a Rovezzano, arrestato uomo di 37 anni

Argomenti simili trattati di recente

inseguimento paura rovezzano arrestatoInseguimento e paura a Rovezzano, arrestato uomo di 37 anni - Firenze, 2 dicembre 2025 – Un inseguimento degno di un film, un arresto per un uomo di 37 anni di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine. lanazione.it scrive

Arrestato ed espulso. Sorpreso a rubare in un’azienda. Preso dopo l’inseguimento - Gli agenti delle Volanti individuano l’uomo che di dà alla fuga scavalcando la recinzione. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Inseguimento Paura Rovezzano Arrestato