Innovazione | a Mind ' Building the change' evento annuale di Federated Innovation

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Si è concluso con grande partecipazione 'Building the Change', l'evento di Federated Innovation @Mind, ospitato negli spazi dello Human Technopole. Il convegno, moderato da Luca Zorloni (direttore di Wired), ha riunito aziende, istituzioni, ricercatori e startup che stanno contribuendo attivamente alla trasformazione del Distretto dell'Innovazione di Milano. Ad aprire i lavori è stato Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind, che ha sottolineato il valore del modello collaborativo su cui si fonda l'ecosistema: "Oggi abbiamo unito le forze. Stiamo sperimentando nel concreto come lavorare insieme e creare nuove opportunità di concerto tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Innovazione: a Mind 'Building the change', evento annuale di Federated Innovation

