Inizia la nuova era in Mediobanca Votati lo statuto e i patti tra azionisti

Milano, 2 dicembre 2025 – Mediobanca allinea l’orologio sul fuso orario di Siena. Ieri a piazzetta Cuccia l’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la modifica di due articoli chiave dello statuto sociale: il 3, che ufficializza l’ingresso dell’ex salotto buono della finanza italiana nel Gruppo Montepaschi, e il 31, che sposta la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre, in linea con il calendario dell’azionista di maggioranza. Una mossa che sincronizza il cuore operativo di Mediobanca a quello del nuovo padrone di casa, Mps, oggi titolare dell’86,3% del capitale. Il cambiamento comporta che l’esercizio sociale aperto il primo luglio 2025 si chiuderà già al 31 dicembre 2025, dimezzando di fatto il periodo contabile in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inizia la nuova era in Mediobanca. Votati lo statuto e i patti tra azionisti

