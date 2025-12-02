Ingresso delle elementari lasciato al degrado
"Cresce la preoccupazione tra i genitori dei figli che frequentano la scuola elementare di Piazza XX Settembre. Da diverso tempo i genitori denunciano le condizioni di degrado che affliggono l’ingresso della scuola". Cocìs commenta il capogruppo Roberto Badolato, che aggiunge: "Il motivo della denuncia delle famiglie è l’assenza di una bacheca dedicata alle comunicazioni scolastiche – più volte richiesta e mai installata – che ha reso l’area un punto caotico e indecoroso". La situazione relativa all’ingresso scolastico, quindi, ha portato all’interesse del capogruppo Roberto Badolato, che mediante un comunicato scrive: "Non è di certo edificante osservare l’ingresso di una scuola ridotto in questo stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
