Inter News 24 Infortunio Vlahovic, la diagnosi mette fine ai dubbi: rientro solo in primavera? I tempi si allungano per il bianconero. L’infortunio occorso a Dušan Vlahovi? assume contorni sempre più preoccupanti. Gli esami sostenuti dal centravanti serbo hanno confermato uno scenario ben più grave rispetto alle prime sensazioni, trasformando quello che sembrava un semplice problema muscolare in una lunga assenza destinata a condizionare pesantemente la stagione della Juventus. Già al momento dell’uscita dal campo contro il Cagliari, l’attaccante aveva fatto intuire la gravità della situazione con parole chiare – « Mi sono fatto molto male » – e con le lacrime che accompagnavano il dolore e lo sconforto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Vlahovic, La Stampa: stop lunghissimo per il serbo! Intervento ormai quasi certo

