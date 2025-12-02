Infortunio Vlahovic La Stampa shock | tempi di recupero lunghissimi fino a 5 mesi di stop Quasi certo l’intervento

per il centravanti serbo. l verdetto degli esami strumentali su Dušan Vlahovi? ha confermato le previsioni più pessimistiche, trasformando il problema muscolare del serbo in uno stop lunghissimo e impegnativo. L’attaccante aveva subito capito la gravità della situazione: « Mi sono fatto molto male ». Non erano solo lacrime di spavento quelle versate mentre usciva dal campo sabato scorso alla mezz’ora di Juve-Cagliari. La diagnosi: coinvolgimento del tendine e terapia accantonata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

