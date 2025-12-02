Infortunio Gatti il difensore va ko in Coppa Italia | problema al ginocchio nel secondo tempo di Juve Udinese I primi aggiornamenti
Infortunio Gatti, il centrale si fa male al ginocchio senza contatto: paura per un problema mai rassicurante, entra Locatelli con Koopmeiners dietro. L’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’ Udinese è stato scosso da un episodio che ha gelato l’entusiasmo all’ Allianz Stadium. Al 55? minuto di gioco, Federico Gatti si è accasciato a terra, portandosi immediatamente le mani al ginocchio. L’episodio, avvenuto da solo e senza contatto con gli avversari, ha subito acceso l’allarme nello staff medico di Luciano Spalletti, poiché gli infortuni senza contatto e quelli che coinvolgono le articolazioni sono per definizione mai rassicuranti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
