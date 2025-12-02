Infortunio Gatti e ansia Juve | salta solo il Napoli?

Il problema del centrale bianconero contro l’Udinese fa temere il peggio: ora Gatti rischia di saltare Napoli-Juve Rischiano di essere ore di apprensione in casa bianconera. Perché se da un lato la prestazione della Juventus di Luciano Spalletti nel primo tempo contro l’Udinese ha in buona parte convinto, dall’altro c’è il rischio di perdere a lungo Federico Gatti. Infortunio Gatti e ansia Juve: salta il Napoli? (Ansafoto) – Calciomercato.it Un infortunio, l’ennesimo per la retroguardia bianconera che entro fine anno dovrebbe riabbracciare Bremer, che ha coinvolto l’ex centrale del Frosinone. Niente scontro di gioco: ed è proprio questo a preoccupare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Gatti e ansia Juve: salta solo il Napoli?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve-Cagliari, formazioni ufficiali: fuori Di Gregorio e Cambiaso! Gatti, Vlahovic, Conceicao, Gaetano… Chi avete schierato al fantacalcio? ? https://shorturl.at/0rtoC - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Gatti e ansia Juve: salta il Napoli? - Il problema alla coscia del centrale bianconero contro l'Udinese fa temere il peggio: ora Gatti rischia di saltare Napoli- Da calciomercato.it

Juventus, infortunio per Gatti: esce zoppicando - Il difensore italiano si è fermato nel corso del secondo tempo della gara valida per gli ottavi di Coppa Italia che vedono la formazione bianconera ... Scrive calciomercato.com

Juventus-Udinese, Gatti lascia il campo per infortunio: cosa è successo - Il difensore bianconero è stato costretto al cambio poco dopo l'inizio del secondo tempo. Scrive ilbianconero.com

Infortunati Juve: da Bremer a Rugani passando per l’influenzato Gatti. Stilata la tabella con tutti i rientri, il punto dall’infermeria - Rugani tornerà non prima di metà dicembre Arrivano aggiornamenti agrodolci dall’infermeria del ... juventusnews24.com scrive

Ansia Vlahovic, la Juve trema: rischia un lungo stop. Spalletti ora punta su Yildiz - Il ko di Vlahovic, l’atteggiamento superficiale di Openda, la timidezza di David, così Spalletti ha sorpreso e stupito nella pancia dello Stadium verso il term ine del giro interviste. Come scrive msn.com

Juventus, Gatti si è allenato in gruppo ed è recuperato per il Cagliari - Come da previsione, la Juventus di Luciano Spalletti ha riaccolto in gruppo nella giornata di oggi anche Federico Gatti, difensore che era rimasto a Torino. Da tuttomercatoweb.com