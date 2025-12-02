Infortuni Franzolini FenealUil | Bene dl sicurezza ma ancora tanto da fare
(Adnkronos) – Sul tema del contrasto agli infortuni "sono stati fatti dei passi avanti da parte del governo con il dl sicurezza, ascoltando le istanze di noi sindacati; cerchiamo quindi di dare una valutazione sul merito: le assunzioni degli ispettori del lavoro, il rafforzamento normativo ad esempio con la patente a punti piuttosto che altri . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
