Influenza tre nuovi ambulatori dedicati ai pazienti meno gravi
Con l’inizio di dicembre in Asst Sette Laghi sono entrati in attività tre hotspot infettivologici, ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case di comunità di Varese, Laveno e Tradate. L’obiettivo è offrire un percorso sanitario sicuro, tempestivo e appropriato, evitando accessi non necessari al Pronto Soccorso e garantendo assistenza specialistica durante la stagione influenzale. L’accesso agli hotspot è destinato ai pazienti con sintomi non gravi. In caso di sintomi severi o pericolosi il riferimento resta il Ps. Per tutti gli altri casi i cittadini possono rivolgersi al medico di medicina generale e, nelle fasce orarie in cui il medico non è disponibile, alla Centrale 116117. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’incidenza delle infezioni respiratorie sale a 8,96 casi su mille abitanti. Tra nuovi virus circolanti e varianti influenzali, gli esperti prevedono un picco tra dicembre e gennaio - facebook.com Vai su Facebook
L’ #influenza è partita a razzo!! Sono già più di 2 milioni gli italiani messi a letto con sintomi influenzali. Con un tasso di positività in crescita rispetto alla settimana precedente, con quasi 450mila nuovi casi dal 10 al 16 novembre, per un totale di oltre 2,1 milioni Vai su X
Influenza in aumento: ASST Sette Laghi attiva gli Hotspot Infettivologici. Tutte le informazioni - Attivi da questa sera gli ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case di Comunità di Laveno, Tradate e Varese ... Secondo laprovinciadivarese.it
Nelle case di comunità di Varese, Tradate e Laveno attivi gli ambulatori dedicati all’influenza - A partire da questa sera, 1° dicembre, l’ASST Sette Laghi attiva i tre Hotspot Infettivologici, ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case di ... varesenews.it scrive
Tre nuovi ambulatori pediatrici all'ospedale di Acireale - Il reparto di Pediatria dell'ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l'apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all'assistenza in età ... ansa.it scrive
Sanità, nuovi ambulatori: "Primo passo per arrivare alla Casa di Comunità" - Ieri l’inaugurazione cui ha partecipato il presidente della Regione, Eugenio Giani "Si tratta di una vera e propria rivoluzione per un ospedale che ha importanza strategica". Si legge su lanazione.it