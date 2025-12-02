Con l’inizio di dicembre in Asst Sette Laghi sono entrati in attività tre hotspot infettivologici, ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case di comunità di Varese, Laveno e Tradate. L’obiettivo è offrire un percorso sanitario sicuro, tempestivo e appropriato, evitando accessi non necessari al Pronto Soccorso e garantendo assistenza specialistica durante la stagione influenzale. L’accesso agli hotspot è destinato ai pazienti con sintomi non gravi. In caso di sintomi severi o pericolosi il riferimento resta il Ps. Per tutti gli altri casi i cittadini possono rivolgersi al medico di medicina generale e, nelle fasce orarie in cui il medico non è disponibile, alla Centrale 116117. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Influenza, tre nuovi ambulatori dedicati ai pazienti meno gravi