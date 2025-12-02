Influenza | il virus corre le vaccinazioni di più Oltre 2 milioni di dosi somministrate in Lombardia

Milano - In 2 mesi in Lombardia è stata superata la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro l'influenza. Al 30 novembre 2025 sono stati somministrati 2.002.167 vaccini, annuncia la Regione. Il dato - sottolinea - supera di 65mila dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, sono 1.086.204 i vaccini iniettati dai medici di medicina generale e 223.293 quelli fatti dai pediatri di libera scelta; 422.810 sono stati somministrati dalle farmacie, 59.805 da Rsa e strutture socio-sanitarie, il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali, elenca una nota di Palazzo Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza: il virus corre, le vaccinazioni di più. Oltre 2 milioni di dosi somministrate in Lombardia

