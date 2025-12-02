Influenza arrivo in anticipo Il sistema immunitario meno pronto alla variante K

Ormai i dati parlano chiaro: l’influenza quest’anno ha anticipato il suo arrivo. Era prevista, ma il numero di casi è salito più rapidamente del previsto, lasciando aperto l’interrogativo su quando si registrerà il picco, solitamente dopo Natale. Le cause dell’impennata di contagi, secondo gli esperti, sono da attribuire ad almeno due fattori: da un lato il recente abbassamento delle temperature, avvenuto in modo piuttosto brusco; dall’altro la circolazione del variante K del virus influenzale, al quale la popolazione non era esposta da tempo e che dunque è riuscito a “eludere” le difese immunitarie in molti casi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Influenza, arrivo in anticipo. Il sistema immunitario meno pronto alla variante K

Contenuti che potrebbero interessarti

Influenza, picco in arrivo e boom di vaccinati Addio a Fanfoni, l'imprenditore "mago" degli impianti elettrici Il centro promuove la nuova zona rossa "Ci siamo ritrovati due ladri in casa, entrati da una finestra: attimi di panico" Protesta per le mense scolastiche: "R - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, arriva l’Australiana. La malattia comincia a contendere il campo ai virus in circolazione lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Influenza in anticipo, casi in aumento in Italia: sintomi e varianti - In Italia i contagi influenzali stanno aumentando: l’11,2% dei campioni analizzati la scorsa settimana è risultato positivo e i bambini restano la fascia più colpita. tg24.sky.it scrive

Allarme Influenza 2025: Oltre 2 Milioni di Italiani Contagiati da una Stagione Particolarmente Intensa e Anticipata - La stagione influenzale ha preso avvio con un'intensità e un anticipo significativi, colpendo già 2,1 milioni di italiani dall'inizio ... Scrive dailyexpress.it

L'influenza è arrivata in anticipo. Il Piemonte tra le regioni più colpite - C'è ancora tempo per vaccinarsi; già 700mila le dosi somministrate ma l'obiettivo di proteggere almeno il 75% dei più fragili resta molto lontano ... Da rainews.it

La stagione virus influenzale 2025-2026 inizia in anticipo e preoccupa le autorità sanitarie in Italia - 2026 è iniziata in anticipo con un aumento significativo dei casi in Italia. Secondo leichic.it

L'influenza è arrivata in anticipo - Lo rivelano i dati aggiornati del sistema di sorveglianza RespiVirNet, resi noti dall'Istituto Superiore di ... Secondo r101.it

L’influenza arriva in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto - La stagione parte in modo aggressivo e colpisce soprattutto i più piccoli, gli esperti segnalano una crescita anomala dei virus influenzali La stagione è ... Scrive novella2000.it