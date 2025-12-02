Indonesia | inondazioni su Sumatra 631 morti e 500 dispersi

Villaggi interi isolati, evacuato un milione di persone, soccorsi lenti, saccheggi nelle aree colpite L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Indonesia: inondazioni su Sumatra, 631 morti e 500 dispersi

