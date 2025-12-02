Indagine sul Cristianesimo delle origini la conferenza

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 2 dicembre 2025 – Indagine sul Cristianesimo delle origini. Una ricerca che può riservare autentiche sorprese a tutti: allo storico, al fedele e anche al semplice curioso. La sede di Arezzo dell’ Associazione Archeosofica propone quindi un ciclo di tre conferenze aperte al pubblico, a partire da SABATO 6 dicembre, con inizio alle ore 17,00, dal titolo “Indagine sul Cristianesimo delle origini” per presentare senza alcuna pretesa di esaustività, in modo semplice ma documentato, alcuni aspetti meno conosciuti del Cristianesimo delle origini e di alcuni dei suoi maggiori protagonisti. Un'occasione non solo per compiere un viaggio nel passato, ma anche per comprendere ed apprezzare al meglio il presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

indagine sul cristianesimo delle origini la conferenza

© Lanazione.it - Indagine sul Cristianesimo delle origini, la conferenza

Contenuti che potrebbero interessarti

indagine cristianesimo origini conferenzaIndagine sul Cristianesimo delle origini, la conferenza - Una ricerca che può riservare autentiche sorprese a tutti: allo storico, al fedele e anche al semplice curioso. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Cristianesimo Origini Conferenza