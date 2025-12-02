Incrocio via D’Annunzio-Marmorale strisce pedonali e segnaletica assente | l’appello di un lettore

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore – Si segnala la necessità urgente di provvedere al ripristino della  segnaletica stradale orizzontale e verticale, nello specifico delle  strisce di attraversamento pedonale  e della relativa  segnaletica verticale, presso l’incrocio tra  via Gabriele D’Annunzio  e  via Enrico Marmorale. – l’appello indirizzato all’assessore Attilio Cappa Attualmente le strisce risultano  totalmente assenti o comunque estremamente deteriorate, rendendole di fatto  poco visibili. Tale condizione comporta che molti automobilisti  non riconoscano l’obbligo di precedenza ai pedoni, creando una situazione di  grave pericolo  per chi attraversa la strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

