Incrocio via D’Annunzio-Marmorale strisce pedonali e segnaletica assente | l’appello di un lettore

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore – Si segnala la necessità urgente di provvedere al ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nello specifico delle strisce di attraversamento pedonale e della relativa segnaletica verticale, presso l'incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Enrico Marmorale. – l'appello indirizzato all'assessore Attilio Cappa Attualmente le strisce risultano totalmente assenti o comunque estremamente deteriorate, rendendole di fatto poco visibili. Tale condizione comporta che molti automobilisti non riconoscano l'obbligo di precedenza ai pedoni, creando una situazione di grave pericolo per chi attraversa la strada.

