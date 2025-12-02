Incornato da un caprone nell’isola di Stromboli ricoverato in ospedale a Messina
L’uomo è stato trasportato in motoape all'elipista e da lì in elicottero nel capoluogo dello Stretto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
