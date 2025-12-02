Incontro ' Un giardino per tutti' all' Orto botanico

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, Autismo Pisa, IRCCS Fondazione Stella Maris e Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, con il supporto del Lions Club Pisa Certosa, promuovono Un giardino per tutti, incontro dedicato al tema della salute mentale e dell’autismo, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

