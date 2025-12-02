Incidente sulla Romana Sud grave un uomo di 56 anni Altri due feriti

Alle poco dopo le ore 21 di ieri sera, il 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti sulla strada statale Romana Sud alle porte di Carpi per un grave incidente che ha coinvolto due autovetture. L'impatto è avvenuto nel tratto rettilineo circa all'altezza dell'incrocio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

