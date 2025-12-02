Incidente sulla Messina-Catania traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Messina-Catania. La circolazione veicolare è bloccata lungo la corsia in direzione del capoluogo etneo a causa di un incidente stradale. L'impatto tra veicoli si è verificato all'interno della galleria Briga, come reso noto dal Consorzio Autostrade Siciliane. Sul posto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

