Incidente sulla Gallico-Gambarie la donna morta nell' impatto identificata grazie a un tatuaggio

È stata identificata la donna che, all'alba di questa mattina, è stata travolta e uccisa, da un'auto sulla strada veloce Gallico-Gambarie nel tratto compreso tra Gallico Superiore e Villa San Giuseppe.La donna, di cui non si conosceva l'identità finora, stava percorrendo il tratto di strada a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altre letture consigliate

REGGIO CALABRIA, GRAVE INCIDENTE SULLA GALLICO-GAMBARIE: MORTA UNA DONNA IN CIABATTE, MISTERO SULL’IDENTITÀ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Gallico-Gambarie, investita e uccisa una donna - La vittima non è stata al momento identificata: era a piedi poco prima delle cinque del mattino sulla strada a scorrimento veloce ... Lo riporta rainews.it

Incidente mortale sulla Gallico-Gambarie: donna investita all’alba - Incidente mortale a Reggio Calabria: donna di circa 55 anni è investita all’alba sulla Gallico- ilmetropolitano.it scrive

Incidente mortale sulla Gallico-Gambarie: donna investita e deceduta - Un tragico incidente si è verificato questa mattina, poco prima dell’alba, lungo la strada Gallico- inquietonotizie.it scrive

Reggio Calabria, tragico incidente sulla Gallico-Gambarie: svelata l’identità della donna morta | NOME E DETTAGLI - Nel tragico incidente che si è verificato all’alba di questa mattina sulla strada veloce Gallico–Gambarie, nel tratto compreso tra Gallico Superiore e Villa San Giuseppe, nel territorio comunale di Re ... Scrive strettoweb.com

Incidente mortale a Reggio Calabria, donna investita da auto - Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell'alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico- Segnala ansa.it

Tragico incidente all’alba sulla Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie: donna travolta e uccisa - 20, si è verificato un grave incidente mortale lungo la strada Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie, circa 1200 metri dopo lo svincolo autostradal ... reggiotv.it scrive