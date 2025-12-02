Incidente sulla circonvallazione di Monreale morto Michele Logiurato | aveva 74 anni

Si chiamava Michele Logiurato il 74enne che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto lungo la circonvallazione di Monreale. Una serata drammatica sulle strade della cittadina normanna, dove l’uomo, mentre si trovava al volante della sua autovettura, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, ha visto l’auto . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Incidente sulla circonvallazione di Monreale, morto Michele Logiurato: aveva 74 anni

Approfondisci con queste news

#Viabilità | #incidente | Tangenziale Est Incidente all'interno della Nuova Circonvallazione Interna, code in direzione Salaria #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook

Auto si ribalta sulla circonvallazione: morto un uomo a Monreale - E’ successo nel tardo pomeriggio, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Riporta livesicilia.it

Incidente stradale a Monreale, si ribalta un’auto muore un uomo - E’ morto un uomo di 74 anni che era alla guida di una vettura che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribalta ... Scrive mondopalermo.it

Monreale, auto si ribalta in circonvallazione: muore 74enne - Un 74enne è morto in un incidente stradale a Monreale sulla circonvallazione . Si legge su gazzettadelsud.it

Grave incidente sulla circonvallazione di Monreale: muore un uomo di 75 anni - Un malore potrebbe essere stata la causa dell’impatto MONREALE, 1 dicembre – Ancora sangue sulle strade monrealesi. Come scrive monrealenews.it

Incidente mortale a Monreale, si allunga la scia di sangue: quattro morti nel Palermitano in pochi giorni - Incidente mortale sulla circonvallazione di Monreale: 74enne perde la vita; altri due gravi scontri nel palermitano, tre vittime in 24 ore e oltre 40 decessi nel 2025 ... Riporta lasicilia.it

Si ribalta con l’auto sulla circonvallazione, morto un uomo a Monreale - L’uomo viaggiava a bassa velocità e aveva appena superato due veicoli, quando improvvisamente è andato a scontrarsi contro un’auto parcheggiata ribaltandosi. msn.com scrive