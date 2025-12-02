Incidente sulla A31 un tir travolge due operai in cantiere | un morto e un ferito grave

Incidente lungo l'autostrada A31 Valdastico, dove un tir ha travolto due operai al lavoro in un cantiere. Uno di loro è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. È. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sulla A31, un tir travolge due operai in cantiere: un morto e un ferito grave

