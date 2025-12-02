Incidente stradale ferito un 34enne

Incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 2 dicembre, intorno alle ore 16 quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è dovuto intervenire nel comune di Bucine. Il sinistro che ha coinvolto un’automobile.Un uomo di 34 anni, rimasto ferito durante l’incidente, è stato soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Incidente stradale sulla Nuova orientale sarda: sette feriti tra cui una donna incinta all’ottavo mese L’impatto all’altezza della galleria Arcu Sa ruxi: sul posto le squadre di Anas e le forze dell’ordine - facebook.com Vai su Facebook

Il tragico incidente stradale è accaduto questa mattina #Molinella #Bologna #incidente #RadioBruno #2dicembre Vai su X

Frontale tra auto, 2 morti in Sardegna - Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale nei pressi di Iglesias, in Sardegna, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Come scrive rainews.it

Tragico frontale a Iglesias: due morti e un ferito grave - Due persone sono morte e un uomo è ricoverato in codice rosso dopo un tragico incidente stradale frontale a Iglesias in Sardegna ... Si legge su ilmetropolitano.it

Sbanda con l'auto e investe due pedoni: uno versa in condizioni critiche - Ieri sera, nel Canton Vaud, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto cinque autovetture e due pedoni sull'Avenue des Alpes a Montreux. Come scrive ticinonews.ch

Incidente a Iglesias con scontro frontale tra auto, due morti e un ferito gravissimo: strada chiusa - Sono due i morti nell'incidente di Iglesias: in uno scontro frontale hanno perso la vita un 51enne e un 22enne. Secondo virgilio.it

Firenze, rimane invalido in un incidente a 24 anni e perde il lavoro: risarcimento milionario - In un terribile incidente del 2017 un ragazzo muore e l'amico, un operaio di 24 anni, resta invalido in maniera grave e perde il lavoro: l'assicurazione riconosce un danno di soli 367 mila euro, ma il ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Incidente a Quattordio, auto finisce fuori strada: muore il 29enne Stefano Cassinelli. Gravemente ferita la ragazza che viaggiava con lui - Il giovane originario di Rocchetta Tanaro, gestiva un negozio di riparazione e vendita moto a Quarto d’Asti. Come scrive torino.corriere.it