Incidente stradale a Poggioreale è gravissimo all'Ospedale del Mare | rischia la vita

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ferito grave per incidente in via Giuliano Da Maiano, nel Rione Luzzatti. A Napoli 20 incidenti con feriti in 3 giorni, anche vicino alle strisce rialzate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente stradale poggioreale 232Investito a Poggioreale, &#232; gravissimo all’Ospedale del Mare: rischia la vita - A Napoli 20 incidenti con feriti in 3 giorni, anche vicino alle strisce rialzate. Riporta fanpage.it

incidente stradale poggioreale 232Provoca un incidente con feriti, fugge e si nasconde in un armadio abbandonato nel Centro Direzionale - DI in servizio al Centro Direzionale ha notato un giovane che si muoveva con evidente agitazione lun ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Poggioreale 232