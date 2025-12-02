Incidente spaventoso il volo nel campo dopo lo schianto atroce | a bordo mamma e figlia piccola

Un violento incidente stradale ha sconvolto la quiete della serata di lunedì in Via Moriaga a Calcinato, a poca distanza dall'incrocio con la Strada provinciale 28, direttrice che conduce verso Montichiari. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Fiat Punto con a bordo due sorelle avrebbe improvvisamente perso il controllo, sbandando in maniera incontrollata. L'auto, dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantata contro una Volkswagen che arrivava in direzione contraria, terminando poi la propria corsa con un vero e proprio volo nel campo adiacente alla carreggiata.

