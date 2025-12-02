Incidente mortale a Molinella | tir si ribalta e schiaccia un’auto

Attorno alle ore 8 di oggi, martedì 2 dicembre, una donna è morta in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolti un autoarticolato e un'automobile. È successo a Molinella, in via Romagne: come scrive FerraraToday, un tir di marca Mercedes.

Terribile incidente a Molinella, Susanna morta schiacciata da un camion che si ribalta in curva - La tragedia si è consumata in via Romagna: la vittima, una 58enne di Medicina, era alla guida di una Yaris e l'autoarticolato, che ha perso stabilità, arrivava dalla direzione opposta