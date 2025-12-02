Incidente del pullman con studenti di Frosinone | premiati i protagonisti del salvataggio

L’aula consiliare del comune di Frosinone ha accolto, con grande emozione, la cerimonia istituzionale per la consegna degli encomi e degli attestati di benemerenza conferiti agli agenti della Polizia Stradale, alle insegnanti e all’autista che, con senso del dovere, prontezza e profonda umanità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

