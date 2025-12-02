Incidente all’inceneritore Cade nella buca dei rifiuti Operaio ferito alle gambe

Un autista è caduto nella buca dei rifiuti dell’inceneritore di Montale mentre si apprestava ad aprire il portellone posteriore del suo camion addetto al trasporto dei rifiuti all’impianto. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10,45. La rovinosa caduta, avvenuta da un’altezza di circa cinque metri tra il bordo e il fondo della buca, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze per l’autista, che, una volta compiute le complesse operazioni di recupero, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per gli accertamenti del caso. Con tutta probabilità, sebbene la caduta sia stata rovinosa e molto pericolosa, l’impatto dell’uomo sul fondo della buca, di per sé molto violento, è stato attutito dalla massa di sacchi dei rifiuti già presenti nella grossa cavità dove vengono quotidianamente stoccati i materiali portati all’inceneritore in attesa di essere trasferiti nei forni per essere bruciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

