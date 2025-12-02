Incidente all' asilo mano chiusa in una porta | bimba di 2 anni perde la falange
Una bimba di due anni ha perso una falange dell’indice della mano destra chiudendosi la porta del bagno all’asilo nido comunale di Maiori. È successo ieri mattina nella struttura inaugurata nel 2023 con fondi regionali.Secondo la ricostruzione iniziale, la piccola avrebbe inserito la mano nello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
TGR Rai Toscana. . Tre giorni di lutto cittadino e una fiaccolata, stasera, per il piccolo Leonardo, vittima di un tragico incidente nel giardino di un asilo a Soci, in provincia di Arezzo. Alle 21 ci sarà anche un momento di preghiera in segno di vicinanza alla famig - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di due anni muore all'asilo, incidente in un momento di gioco dlvr.it/TPD9Hm ? #tragedia Vai su X
Incidente all'asilo, mano chiusa in una porta: bimba di 2 anni perde la falange - L'episodio è avvenuto a Maiori in provincia di Salerno, con la piccola che è stata trasportata d'urgenza al Santobono ... Come scrive napolitoday.it
Bimba di 2 anni perde un dito chiudendosi la mano nella porta del bagno - A soccorrerla nell'immediatezza sono state le educatrici, che hanno allertato il padre. Riporta today.it
Incidente all’asilo, bimba di 2 anni perde una falange: operata d’urgenza al Santobono - Una bambina di due anni ha subito l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra dopo essersi schiacciata la porta del ... Da internapoli.it
Morto a 2 anni nell’incidente all’asilo. Il tentativo di salvarlo e gli interrogativi - In ogni angolo i carabinieri hanno affisso un cartello: area sottoposta a sequestro. Riporta lanazione.it