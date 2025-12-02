Incidente all' alba sulla Gallico-Gambarie travolta e uccisa una donna | indagini in corso

Grave incidente lungo la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Una donna, la cui identità è ancora sconosciuta, è stata travolta e uccisa da un'auto all'alba di questa mattina.Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire anche all'identità della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

All'alba di ieri a Sibari l'ultimo incidente che ha strappato alla vita due fidanzati ventenni. Dal 1996 sulla statale 106 si contano più di 25mila feriti e almeno mille morti - facebook.com Vai su Facebook

#incidente prima dell'alba: auto esce di strada e finisce in un fossato. Ferito un ragazzo di 26 anni rimasto incastrato tra le lamiere Vai su X

Incidente sulla Gallico-Gambarie, investita e uccisa una donna - La vittima non è stata al momento identificata: era a piedi poco prima delle cinque del mattino sulla strada a scorrimento veloce ... rainews.it scrive

Incidente mortale sulla Gallico-Gambarie: donna investita e deceduta - Un tragico incidente si è verificato questa mattina, poco prima dell’alba, lungo la strada Gallico- Segnala inquietonotizie.it

Tragedia sulla Gallico-Gambarie: donna muore travolta da un’auto mentre camminava all’alba - La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce sulla strada Gallico- Come scrive quicosenza.it

Tragico incidente all’alba sulla Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie: donna travolta e uccisa - 20, si è verificato un grave incidente mortale lungo la strada Scorrimento Veloce Gallico–Gambarie, circa 1200 metri dopo lo svincolo autostradal ... Come scrive reggiotv.it

Incidente mortale a Reggio Calabria, donna investita da auto - Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell'alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico- ansa.it scrive

Incidente mortale in Calabria: muore investita da un'auto - La vittima è una donna, che – secondo una prima ricostruzione – stava procedendo a piedi ... Come scrive zoom24.it