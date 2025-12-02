Incidente a Roma | investita da camionista morta 84enne

Incidente mortale a Roma. Una donna di 84 anni è morta, investita dal conducente di un tir. La tragedia si è consumata in via Prenestina all'altezza del civico 653 nella tarda mattinata di martedì 2 dicembre. Per l'anziana non c'è stato niente da fare, travolta dall'autoarticolato con al volante. 🔗 Leggi su Romatoday.it

