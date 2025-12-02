Incidente a Milano travolto da un furgone mentre attraversa | gravissimo

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un furgone in viale Certosa a Milano nel pomeriggio di martedì 2 dicembre. Le sue condizioni sono gravi: è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda.L’incidenteTutto è accaduto un minuto dopo le 17 all’altezza del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

