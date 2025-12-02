Inchiesta urbanistica a Milano dopo l'accusa di corruzione l'ex assessore Tancredi torna a lavorare in Comune

L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, è tornato a lavorare in Comune come dirigente nel settore Cultura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. La Cassazione respinge il ricorso della Procura e conferma la revoca degli arresti domiciliari per il ceo di Coima Manfredi Catella, il ras dell'urbanistica milanese, per assenza di gravi indizi di colpevolezza. - facebook.com Vai su Facebook

“Nessuna prova di corruzione”. Il pg di Cassazione smonta l'inchiesta sull'urbanistica. “Le risultanze non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo con Scandurra". Di @ErmesAntonucci Vai su X

Inchiesta urbanistica a Milano, dopo l’accusa di corruzione l’ex assessore Tancredi torna a lavorare in Comune - L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, è tornato a lavorare in Comune come dirigente ... Come scrive fanpage.it

Nominata la nuova Commissione paesaggio dopo le inchieste sull’urbanistica a Milano: chi sono i membri - I membri della nuova Commissione Paesaggio, nominati dopo le dimissioni di 14 componenti su 15, non potranno ricoprire incarichi professionali a Milano ... Segnala fanpage.it

Inchiesta urbanistica a Milano, la Procura chiede nuove misure interdittive per Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella - Le chat rivelerebbero pressioni per un parere favorevole dell’ex presidente della commissione paesaggio Marinoni ... Si legge su milanofinanza.it

Il nuovo fronte dei pm di Milano: dopo Tod's e urbanistica, ora tocca alle banche - Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella partita Mps- Lo riporta ilfoglio.it

A Milano la giunta è in trappola: sicurezza senza guida, urbanistica sotto inchiesta e rimpasto bloccato dai veti - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala deve fronteggiare una maggioranza divisa tra veti, accuse reciproche e pressioni di Azione. Riporta milano.cityrumors.it

Milano, nominata la nuova Commissione paesaggio dopo 6 mesi dal terremoto nell'Urbanistica - Gli 11 membri, che rimarranno in carica per tre anni, non potranno ricoprire incarichi professionali nel territorio comunale di Milano negli anni di mandato e per i 18 mesi successivi ... Segnala milano.corriere.it