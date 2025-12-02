Inchiesta Ue | Stefano Sannino chi è l' ambasciatore fermato con Mogherini scheda

Bruxelles, 2 dic. (Adnkronos) - Stefano Sannino, già segretario generale del Seae (Servizio per l'azione esterna dell'Ue) e oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, è stato fermato a Bruxelles assieme a Federica Mogherini e a una terza persona per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, secondo quanto riferito dalla procura europea (Eppo). Sannino, per il quale la procura europea ha ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell'immunità, ha iniziato la sua carriera presso la Commissione nel 2002, come consigliere per le relazioni esterne e il commercio nel gabinetto dell'allora presidente Romano Prodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

