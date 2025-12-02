Inchiesta Ue | Stefano Sannino chi è l' ambasciatore fermato con Mogherini scheda

Bruxelles, 2 dic. (Adnkronos) - Stefano Sannino, già segretario generale del Seae (Servizio per l'azione esterna dell'Ue) e oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa, è stato fermato a Bruxelles assieme a Federica Mogherini e a una terza persona per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale, secondo quanto riferito dalla procura europea (Eppo). Sannino, per il quale la procura europea ha ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell'immunità, ha iniziato la sua carriera presso la Commissione nel 2002, come consigliere per le relazioni esterne e il commercio nel gabinetto dell'allora presidente Romano Prodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Inchiesta Ue: Stefano Sannino, chi è l'ambasciatore fermato con Mogherini/scheda

Altre letture consigliate

Il caso di Stefano Diamante, condannato a 30 anni per aver ucciso la madre nel 1999. La procura di Genova ha aperto un'inchiesta, con l'uomo, oggi 50enne, come parte lesa - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Stefano Sannino, coinvolto nello scandalo sui fondi Ue per la formazione - Ex segretario generale del Seas, è stato anche ex consigliere di Prodi a Bruxelles e di Letta a Roma. Come scrive msn.com

Presunta frode sui fondi Ue, fermati Mogherini e Sannino. Mosca e Budapest attaccano - Zakharova attacca: 'E l'Ue fa la predica agli altri'. Si legge su ansa.it

Inchiesta Ue: Stefano Sannino, chi è l'ambasciatore fermato con Mogherini/scheda - Stefano Sannino, già segretario generale del Seae (Servizio per l'azione esterna dell'Ue) e oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea p ... Come scrive msn.com

Media, fermato in indagine su Seae anche Stefano Sannino - C'è anche Stefano Sannino tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Eur ... Lo riporta quotidiano.net

Sospetta frode sui fondi Ue: Federica Mogherini e Stefano Sannino - Federica Mogherini, ex ministra degli Esteri italiana ed ex Alto rappresentante Ue, oggi rettrice del Collegio d’Europa di Bruges, e Stefano Sannino, g ... Lo riporta altarimini.it

Europa sotto shock: indagine per frode su appalti UE con tre arresti. Perquisizioni tra Bruxelles e Bruges, coinvolta anche Federica Mogherini - Con Mogherini, 52 anni, sono stati arrestati Stefano Sannino, 65, diplomatico italiano ex segretario generale del (Seae) ed un manager del Collegio. Segnala panorama.it