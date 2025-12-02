Inchiesta Ue | Bersani ' prudenza su caso Mogherini aspettiamo autorità giudiziarie'
Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Sul caso Mogherini consiglierei un po' di cautela; aspettiamo che parlino le autorità giudiziarie belghe. Non sorprende che subito la Zakharova e Orban attacchino. Lo vede chiunque che c'è un tiro al piccione sull'Europa". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
