Inchiesta Ue | Bersani ' prudenza su caso Mogherini aspettiamo autorità giudiziarie'

2 dic 2025

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Sul caso Mogherini consiglierei un po' di cautela; aspettiamo che parlino le autorità giudiziarie belghe. Non sorprende che subito la Zakharova e Orban attacchino. Lo vede chiunque che c'è un tiro al piccione sull'Europa". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

