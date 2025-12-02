Inchiesta su fondi Ue Federica Mogherini e Stefano Sannino fermati in Belgio

Le operazioni sono scattate all'alba, con il sequestro di documenti e tre fermi per interrogatori con l'ipotesi di frode negli appalti pubblici, corruzione e conflitto di interessi di natura penale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta su fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino fermati in Belgio

