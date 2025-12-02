Inchiesta per corruzione nelle istituzioni Ue | irruzione della polizia nel servizio diplomatico e nel Collegio d’Europa

Blitz della polizia belga nella sede del Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles e nel Collegio d’Europa di Bruges nell’ambito di un’ inchiesta su un presunto uso improprio di fondi europei. È quanto riporta il sito Euractiv, specializzato sulle politiche dell’Ue. Secondo quanto trapela, l’irruzione è avvenuta anche in alcune abitazioni private. La polizia avrebbe anche fermato tre persone accusate di frode negli appalti, corruzione e conflitto di interessi. Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dipende dall’ Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (ruolo ricoperto oggi da Kaja Kallas ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

